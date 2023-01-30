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Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

30.01.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 15-25 Ocak tarihlerinde belirlenen adreslere 14 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerden 17'si, haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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