Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 15-25 Ocak tarihlerinde belirlenen adreslere 14 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerden 17'si, haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

