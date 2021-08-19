Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan araçtaki F.S. ve H.D'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan F.S tutuklandı, H.D. ise serbest bırakıldı.
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