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Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

19.08.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan araçtaki F.S. ve H.D'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan F.S tutuklandı, H.D. ise serbest bırakıldı.

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