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Burdur'da yurt dışından getirilen 16 kişi yurda yerleştirildi

BURDUR HABERLERİ  | 28.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Burdur'da yurt dışından getirilen 16 kişi yurda yerleştirildi

Burdur'da çeşitli ülkelerden getirilen 16 kişi, 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurda yerleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 16 Türk vatandaşı, çeşitli ülkelerden uçakla Antalya Havalimanı'na getirildi.

İlk kontrolleri yapılan kişiler, polis eşliğinde otobüslerle getirildikleri Burdur'daki Asım'ın Nesli Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Burdur Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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