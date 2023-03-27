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Burdur'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 5 şüpheli tutuklandı

27.03.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Burdur'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 5 şüpheli tutuklandı

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi, Çeltikçi, Yeşilova ve Ağlasun’da uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartı olmak üzere 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alınmış, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirtilmişti.

Operasyonda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 3 hassas terazi ile aparatlar ele geçirilmişti.


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Burdur uyuşturucu operasyonu

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