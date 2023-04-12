Burdurlu gazi ve şehit aileleri iftarda buluştu

İftar programında oruçların açılmasının ardından şehitler için dualar edildi. Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, "Ramazan bir güzelliği getirdi, Allah’a çok şükür morallerimizin en dipte olduğu deprem acısının bütün toplumun her kesimini yalnızca depremi yaşayan değil televizyonlardan seyredenleri de derinden sarstığı bir dönemde biz sabır ilacı olarak geldi. Nefislerimizi terbiye etmemizi inşallah vesile oldu. Yaraların sarılmasına belki de hızlı bir katalizörü oldu ve inşallah moralimizi motivasyonumuzu yerine getirerek hızlı bir biçimde geleceğe dönük tekrar adımlarımızı atmaya mecbur olduğumuzu hissettirdi" dedi.

İftar programına Vali Vekili Ahmet Mailoğu, Garnizon Komutanı Kd. Albay Serdar Erkan Ergil, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar, Belediye Meclis Üyeleri ve Şehit ve Gazi yakınları katıldı

