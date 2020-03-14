YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.03.2020 15:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Corona virüsü önlemlerini sıklaştırdı.

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Corona virüsü önlemlerini sıklaştırdı. Burhaniye Belediyesi ülkeyi tehdit altına alan Corona virüsüyle alakalı tedbirlerini almaya başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de bir kişide Corona görüldüğünü duyurmasından sonra hemen çalışmalara başlayan Burhaniye Belediyesi halkın yoğun olduğu bölgeleri dezenfekte etmeye başladı. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşlerine bağlı ekipleri, başta ilçe de faaliyet gösteren minibüslerin iç kısımları olmak üzere, duraklar ve resmi kurum ve kuruluş binalarında genel dezenfektasyon işlemleri yapmaya başladı.
Sahil Birlik hatları ve ilçe mahalle hatlarının yanı sıra kırsal mahallere taşıma yapan tüm minibüs ve otobüsleri periyodik olarak dezenfekte eden ekipler, ayrıca Belediye tarafından bastırılan afişlerle de halkı virüsten korunmaları konusunda uyarıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

İstanbul’dan Kurtalan’a yardım eli

İstanbul’dan Kurtalan’a yardım eli

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
13:23
İkindi
16:43
Akşam
19:21
Yatsı
20:38

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Burcu Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Can Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

(Özel) Balıkesir’de yabanî hayvan popülasyonu açıklandı

(Özel) Balıkesir’de yabanî hayvan popülasyonu açıklandı

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.