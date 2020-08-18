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Burhaniye Kaymakamı Memiş pazar denetimine katıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş, pazar denetimine katıldı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş, pazar denetimine katıldı. Kaymakam Memiş’e, giyim ve sebze pazarındaki denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram eşlik etti.
Denetimler sırasında, İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında yayınladığı genelgeler kapsamındaki kurallar hatırlatıldı.
Kaymakam Memiş, koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla denetimlerin artırıldığını söyledi. Burhaniye halk pazarında alınan tedbirleri inceleyen Kaymakam Memiş, pazar yerinde görevli polis ve zabıta ekiplerince alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli talimatları vererek pazar esnafı ve vatandaşlardan başta maske, sosyal mesafe ve dezenfekte kuralları olmak üzere alınan tedbirlere riayet etmelerini istedi.

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