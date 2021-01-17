YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye polisi kurallara uymayanlara göz açtırmıyor

Burhaniye polisi kurallara uymayanlara göz açtırmıyor

17.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da kurallara uymayanlara göz açtırmadı.

Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da kurallara uymayanlara göz açtırmadı. Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş’ın da katıldığı denetimlerde 40 araç ve 53 kişi sorgulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye de işlem uygulandı.
Burhaniye’de Cumartesi günü kar yağışına rağmen denetimlerini sürdüren ekipler takdir topladı. Covid-19, trafik ve asayiş tedbirleri konusunda taviz vermeyen ekipler, 40 aracı ve 53 kişiyi sorguladı. 1 narkotik şüphelisini de yakalayan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye de işlem yaptı. Sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler, hayvanların doyurulması konusunda belediye ile işbirliği yaptı. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:24
İkindi
15:55
Akşam
18:17
Yatsı
19:40

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Buket Eczanesi
Merkez
Dedebaş Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Balıkesir’de 200 kırsal mahalle yolu kapalı

Balıkesir’de 200 kırsal mahalle yolu kapalı

Balıkesir’de polisten silah operasyonu

Balıkesir’de polisten silah operasyonu

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Dursunbey’de yolların kapanmaması için ekiplerin mesaisi sürüyor

Dursunbey’de yolların kapanmaması için ekiplerin mesaisi sürüyor

AK Parti Karesi yaban hayvanlarını unutmadı

AK Parti Karesi yaban hayvanlarını unutmadı

Başkan Cankul sokak hayvanlarını besledi

Başkan Cankul sokak hayvanlarını besledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.