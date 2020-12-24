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Burhaniye’de 10 bin çuval yakacak dağıtılıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.12.2020 14:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yaşayan ve yakacak sıkıntısı çeken vatandaşların yardımına Burhaniye Belediyesi yetişiyor.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yaşayan ve yakacak sıkıntısı çeken vatandaşların yardımına Burhaniye Belediyesi yetişiyor. Kış aylarının kendini göstermesiyle birlikte yakacak alamayan ailelere Burhaniye Belediyesi tarafından çuvallarla odun dağıtıma başlandı.
Burhaniye Belediyesi, çuvallar içinde istiflenmiş odunları kış boyu ihtiyacı olanlara ulaştıracak. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı dağıtımlarda yakacak odunlar hanelere tek tek teslim ediliyor. Bu kış yaklaşık 10 bin çuval odunun dağıtılacağı Burhaniye Belediyesinde, şantiye alanında toparlanan ağaçlar özel olarak sobalara sığacak şekilde kesilerek çuvallanıyor. Araçlara yüklenen çuvallar ihtiyacı olan ailelerin evlerine kadar götürülüyor. Kış aylarında ihtiyaç sahiplerinin en çok yakacağa ihtiyacı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Biz hanelerimizin bacalarında tüten dumanı gördükçe o evin sıcak ortamında mutluluğun daha fazla olacağına inanıyoruz. Kış aylarında ailelerimiz üşümesin diye tüm imkanlarımızla onlara yardımcı oluyoruz,. Bunun için gururluyuz” dedi.

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