Burhaniye’de 37 yıllık başkan güven tazeledi

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burhaniye Şubesi’nde seçimli genel kurulunda, 37 yıllık başkan Merih Hacer Turgut güven tazeledi.

Genel kurul Ticaret Odası Salonu’nda yapıldı. Kullanılan oyların tamamını alan 37 yıllık Başkan Merih Hacer Turgut tekrar başkan seçilirken, seçime katılan üyelere teşekkür etti. Yardım için geziler ve yemekler düzenlediklerini anlatan Merih Hacer Turgut, ”Bu gün seçimli genel kurulumuzu yaptık. Derneğimiz 92 yıl önce kuruldu. Ben de 37 yıldan bu yana aralıksız başkanlık yapıyorum. Her yıl, kızlar çoğunlukta olmak üzere öğrencilerimize burs veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere ve yaşlılara destek oluyoruz. Ramazanda 160 aileye 100’er lira yardım yapıldı. 2018 yılında 7 bin 700 lira acil yardım yapılırken, 2019 yılında bu rakam 9 bin 700 liraya ulaştı. Bu gün burada 2 yıllık çalışma raporumuzu okuduk. Bu konuda bize yardımcı olan Mehmet Gümüş’e ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Beni destekleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha çok kişiye yardım edebilmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Merih Hacer Turgut başkanlığındaki yönetim kurulu; "Lütfiye Eren, Yüksel Yüksel, Emine Savut, Gülten Şenöz, Aliye Çolak, Aysan Sözer, Ender Güreli ve Ayşe Boladan’dan oluşurken denetim kuruluna ise, Gül Yılmaz, Gülgün Seçer ve Nilüfer Erkol seçildi.



