YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

Burhaniye’de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.03.2020 13:57 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.İlçe Emniyet Müdürlüğü, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ekmek, çay, şeker, gazete gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel ekip oluşturdu.

Burhaniye’de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

Burhaniye ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ekmek, çay, şeker, gazete gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel ekip oluşturdu. Öğretmenler Mahallesinde oturan İ.Ş, ATM’den para çekmek için polisten yardım istedi. Polis ekibi, yaşlı vatandaşa yardımcı olurken, çekilen para ve kartını da tutanakla teslim etti. Polis ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların yardım için 155, 156 ve 112 numaralı telefonları aramalarını istedi.

Burhaniye’de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
13:20
İkindi
16:48
Akşam
19:31
Yatsı
20:50

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Kıral Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Çınar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.