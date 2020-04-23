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Burhaniye’de Belediye Maske Dağıtım Noktası kurdu

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.04.2020 12:40 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında ilçe genelinde birçok önlem ve uygulamayı hayata geçiren Burhaniye Belediyesi hizmet binasının önünde kurduğu maske dağıtım noktasıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı.

Burhaniye ilçesinde, Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında ilçe genelinde birçok önlem ve uygulamayı hayata geçiren Burhaniye Belediyesi hizmet binasının önünde kurduğu maske dağıtım noktasıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı. Üzerinde "Corona virüsüne karşı maske şart" uyarısı olan maske dağıtım noktası, çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olurken, yüzlerce maske dağıtımı yapıldı.
Belediye kurduğu atölyede ürettiği maskeleri dağıtmaya başladı. Maske alan vatandaşlar, yetkililere teşekkür ederken, virüsten korunmak için maskenin önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, halk sağlığını önemsediklerini söyledi. Virüsten korunmak için maskenin önemli olduğunu belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Halk sağlığını çok önemsiyoruz. Virüsle mücadele kapsamında belediye olarak Türkiye’ye öncü hizmetler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için evde kalmasını rica ediyor, herkese sağlıklı günler diliyorum’’ dedi. Maske alan vatandaşlardan Güvenlik Görevlisi Recep Bilir, “Burhaniye Belediyesinin dağıtmış olduğu maskelerden çok memnunuz. Belediyeye bu tür işlere el attığı için teşekkür ediyorum. Bizim sağlığımız için maske önemli. Maskesiz sokağa çıkmayalım. Kurallara uyalım” dedi. İnşaat Mühendisi Volkan Solmaz da, “Maskeyi üreten ve insanlara ulaştıran herkese çok teşekkür ediyorum. Burada tabi ki belediyelerin merkezi yönetim ile uyum içinde çalışması çok güzel. Bütün herkes, bütün belediyeler, bütün kurumlar böyle çalıştığı zaman herkes bundan faydalanacak. Çok sevindim. Çünkü, maskesiz olduğunda marketlere gidemiyorum. İnsanların yanından geçmeye korkuyorum. Dolayısıyla, güzel bir hizmet. İnşallah, bu hizmetler her yerde olur” dedi.

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