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Burhaniye’de berber ve kuaförlere dezenfekte paketi

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.05.2020 12:45 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, belediye, berber ve kuaförler 11 Mayıs açılmayı beklerken, belediye de dezenfekte paketi dağıtmaya hazırlanıyor.

Burhaniye ilçesinde, belediye, berber ve kuaförler 11 Mayıs açılmayı beklerken, belediye de dezenfekte paketi dağıtmaya hazırlanıyor. Belediye. Pazartesi günü açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte ederken, içerisinde maske, eldiven ve basmalı el dezenfektenin den oluşan sterilizasyon paketi dağıtacak.
Burhaniye’de Covid 19 virüsüyle yoğun mücadele yürüten Burhaniye Belediyesi, ilçe de 11 Mayısta açılması planlanan berber, kuaförler ve güzellik salonlarını dezenfekte etmek için çalışmalara başladı. Özellikle vatandaşların yoğun temas kurduğu işletmeler olan berber ve kuaförlere yönelik yapılan çalışmalar da, ilk açılışta berber kuaför ve güzellik salonlarına, içerisinde el dezenfektanı, maskeler ve eldivenler bulunan sterilizasyon paketleri de hediye edilecek. Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Berberler ve Kuaförler Odasına başvuru yapan işletmelerin işyerleri, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı, Cuma, gününe kadar, Burhaniye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilerek sterilizasyon paketleriyle hijyenik olarak faaliyete geçmesi sağlanacak. Burhaniye Belediyesine bağlı, 36 kişiden oluşan 3 ekibin tüm berber, kuaför ve güzellik salonu işletmelerinin dezenfekte işlemlerini yapacağı çalışmada iş yeri sahiplerinin Burhaniye Belediyesi veya Berberler ve Kuaförler Odası’na başvurmaları gerektiği açıklandı.

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