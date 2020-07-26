Burhaniye’de gurbetçi aile çocukları sevindirdi

Burhaniye’de, Almanya’da yaşayan Burhaniyeli Alparslan ailesi, her sene yaptığı bağışlarına bir yenisini daha ekledi. Burhaniyeli hayırsever bayram öncesi 100 çocuğu giydirerek sevindirdi.

Geçtiğimiz yıllarda da yaptığı bağışlarla adından söz ettiren Almanya’da yaşayan Alparslan ailesi bu senede Burhaniyeli çocukları sevindirdi. Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan organizasyonla ihtiyaç sahiplerine ulaşan bağışçı Havva Alparslan Burhaniyeli 100 ihtiyaç sahibi çocuğu giydirdi. 0-14 yaş arası belirlenen çocukların bayram öncesi ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşılayan bağışçı Alparslan ailesi, yaptıkları iyilikten dolayı duydukları minneti belirterek daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yapılan yardımlardan dolayı Alparslan ailesine teşekkür eden ihtiyacı karşılanan aileler de, Belediye’nin de bu iyiliğe vesile olduğu kaydederken,- mutluluklarını ifade etti.

