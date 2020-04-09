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  4. Burhaniye’de Güreş Ağası Çelik 150 bin lira bağışladı

Burhaniye’de Güreş Ağası Çelik 150 bin lira bağışladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.04.2020 14:58 | Son Güncelleme

Burhaniye İlçesinde, Güreş Ağası Doğan Çelik Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına toplamda 150 bin TL bağışta bulundu.

Burhaniye’de Güreş Ağası Çelik 150 bin lira bağışladı

Burhaniye İlçesinde, Güreş Ağası Doğan Çelik Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına toplamda 150 bin TL bağışta bulundu. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, katkılarından dolayı Çelik ve ailesine teşekkür plaketi takdim etti.
Büyük Avrasya Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Burhaniye Güreş ağası iş insanı Doğan Çelik, Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan izinli yardım kampanyasına bağış yapmak için Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile bir araya geldi. Başlatılan yardım kampanyası için 100 bin TL bankada ki kampanya hesabına bağış yapan Doğan Çelik, ayrıca erzak paketi için de 50 Bin TL olmak üzere toplam 150 bin TL bağış yaptı. Her fırsatta destek talebini söyleyen Doğan Çelik’e ve ailesine yaptığı katkılarından dolayı plaket takdim eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Doğan Çelik ve ailesine teşekkür etti. Yardımlarının bir çoğunu çocuklarıyla birlikte Büyük Avrasya Holding Ailesi olarak yapan, Başta Doğan Çelik ile Yavuz Tuğrul Çelik ve Duru Çelik’e de teşekkürlerini bildiren Deveciler, plaketlerini takdim etti. Deveciler “Sayın Çelik ve ailesine Burhaniye halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Burhaniye’ye başta Yağlı Pehlivan güreşleri, Ramazan iftar yemekleri, festivaller gibi büyük organizasyonlarda en büyük desteği sağlayan Çelik, Belediyeye de Ambulans, hasta nakil ve cenaze araçları ile çim biçme traktörü başta olmak üzere birçok bağışta bulunmuştu.

Burhaniye’de Güreş Ağası Çelik 150 bin lira bağışladı

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