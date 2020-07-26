Burhaniye’de hedef şampiyonluk

Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 1. Lig yolunda çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan pandemiden dolayı ara verilen spor müsabakaları normalleşme süreciyle tekrar başladı.

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 1. Lige yükselmek için yeni transfer hazırlıklarını da sürdürmeye başladı.

Yapılan değerlendirme ve çalışmalar neticesinde yeni sezona bomba gibi girmeyi hedefleyen takımın hedefi ise şampiyonluk. Geçtiğimiz sezon gurubunda fırtına gibi eserek üst sıralarda şampiyonluğu zorlayan Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol takımı, bu sezon içinde gurubun iddialı adayları arasında gösteriliyor. Kulüp Başkanı Ali Kemal Deveciler öncülüğünde transfer ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımın teknik kadrosu ise şu şekilde yer alıyor. Baş Antrenör Özlem Köle, yardımcı Emre Yıldırım, Menajer Cansu Altay, ve Genel Menajer Aydın Köle



