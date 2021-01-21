YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de hijyen kursları ağırlık kazandı

Burhaniye’de hijyen kursları ağırlık kazandı

21.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Burhaniye’de hijyen kursları ağırlık kazandı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde pandemi sebebiyle ara verilen kurslar tekrar başlarken, hijyen kursları da ağırlık kazandı.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde pandemi sebebiyle ara verilen kurslar tekrar başlarken, hijyen kursları da ağırlık kazandı. Son düzenlenen hijyen kursuna da, gıda işletmelerinde çalışan vatandaşlar katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde başlatılan 48 saatlik kursun öğretmenliğini de, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisi Songül Aydın yapıyor. Kursun haftanın 3 günü düzenlendiğini anlatan Songül Aydın, pandemi döneminde hijyen kurslarının öne çıktığını söyledi. Kursiyerlerin ilgili olduklarını anlatan Aydın,”Kursumuz 15 günde tamamlanacak. Kursu bitiren arkadaşlarımıza sertifikaları verilecek. Bu pandemi sürecinde hijyen çok önemli” dedi. Çok sayıda hijyen kursu düzenlediklerini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, kurslara katılan öğrencilerle kurslarda görev alan öğretmenlere teşekkür etti.

Burhaniye’de hijyen kursları ağırlık kazandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:25
İkindi
15:59
Akşam
18:22
Yatsı
19:44

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Caner Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Palabıyık Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Defne Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Erdek’te tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor

Erdek’te tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor

Burhaniye’de bir evin kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Burhaniye’de bir evin kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Burhaniye’de araç filosu yenileniyor

Burhaniye’de araç filosu yenileniyor

Gömeç’te MHP üye sayısını arttırmak için harekete geçti

Gömeç’te MHP üye sayısını arttırmak için harekete geçti

Balıkesir’de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.