YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de İmam Hatip öğrencisi tekvandoda il birincisi oldu

Burhaniye’de İmam Hatip öğrencisi tekvandoda il birincisi oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, imam hatip lisesi 11.

Burhaniye’de İmam Hatip öğrencisi tekvandoda il birincisi oldu

Burhaniye ilçesinde, imam hatip lisesi 11. sınıf öğrencisi okullar arası tekvando şampiyonasında il birincisi oldu.
Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Neslihan Yüce, Edremit’te yapılan Balıkesir Okullar Arası Tekvando Şampiyonasında birinci oldu. Yüce, Marmara Bölgesi Okullar Arası Tekvando Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Başarılı öğrenciyi kutlayan Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Ulvi Kara, "Öğrencimizle gurur duyduk. Sporu ve sporcuyu her zaman destekliyoruz. Kendisine gerek bölge şampiyonasında gerekse daha sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Okulumuzun gururu oldu" dedi.
Başarılarının devam edeceğini belirten Neslihan Yüce de, “Marmara Bölge Şampiyonasında da dereceye girerek Türkiye finaline gitmek istiyorum. Kendime güveniyorum ve başarılı olacağıma inanıyorum" dedi.

Burhaniye’de İmam Hatip öğrencisi tekvandoda il birincisi oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Kayserispor Denizli’ye gitti

Kayserispor Denizli’ye gitti

Daha temiz ve yaşanılabilir bir Nevşehir için, pet şişeler kumbaraya

Daha temiz ve yaşanılabilir bir Nevşehir için, pet şişeler kumbaraya

Barakasında kendini vurdu

Barakasında kendini vurdu

Balıkesir Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:55
Öğle
13:28
İkindi
16:22
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Koray Eczanesi
Merkez
Stad Eczanesi
Merkez
Uğurlu Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.