YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de kadın polisler Ören sahilinde broşür dağıttı

Burhaniye’de kadın polisler Ören sahilinde broşür dağıttı

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.06.2020 16:02 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, asayişi sağlamak için canla başla çalışan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polisler, vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıtmaya başladı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden Türkan Yamiç ve İlknur Yalınkılıç da Ören sahilindeki vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyarırken, yüzlerce uyarı broşürünü dağıttı.Burhaniye ilçesi, alınan önlemler sayesinde yörede huzurlu ilçe olurken, sahillerdeki vatandaşlarda hırsızlık ve boğulma olaylarına karşı uyarıldı.

Burhaniye’de kadın polisler Ören sahilinde broşür dağıttı

Burhaniye ilçesinde, asayişi sağlamak için canla başla çalışan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polisler, vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıtmaya başladı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden Türkan Yamiç ve İlknur Yalınkılıç da Ören sahilindeki vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyarırken, yüzlerce uyarı broşürünü dağıttı.
Burhaniye ilçesi, alınan önlemler sayesinde yörede huzurlu ilçe olurken, sahillerdeki vatandaşlarda hırsızlık ve boğulma olaylarına karşı uyarıldı. Ören Meydanında, hırsızlık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve plajda hırsızlık olaylarına karşı uyarı broşürü dağıtan polisler takdir topladı. Ören sahilindeki esnafları da ziyaret eden Türkan Yamiç ve İlknur Yalınkılıç, bir taraftan vatandaşları uyarırken, yüzlerce broşür dağıttı. Broşür dağıtımının İskele Mahallesi ile Cumhuriyet Meydanında sürdürüleceği açıklanırken, vatandaşlarda polislere teşekkür etti. Uyarı broşürlerini okuyacağını anlatan Ören esnaflarından Kemal Şanlı, “Polislerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim huzurumuz için çalışıyorlar. Sık sık uyarı broşürü dağıtıyorlar. Ören’imiz eşsiz bir yer. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Burhaniye’de kadın polisler Ören sahilinde broşür dağıttı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:36
Öğle
13:17
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Bahçelievler Aynur Eczanesi
Merkez
Çardaklı Eczanesi
Merkez
Kıral Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Onur Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.