Burhaniye’de kaloriferlerde kış hazırlığı başladı

Burhaniye ilçesinde, yaz aylarının sona ermesi ile birlikte vatandaşlar kış hazırlığına başlarken, kaloriferlerde de kış bakımına başlandı. Uzmanlar, Burhaniye’nin büyük çoğunluğunun Doğalgaza geçmesi ile birlikte petek bakımlarının da önem kazandığını ve doğalgazın yakılmadan önce mutlaka ilaçlı su ile temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Kalorifer peteklerinin temizlenmesinin önemli ölçüde tasarruf sağlayacağını söyleyen Doğalgaz Firması Yetkilisi Volkan Caner, petek temizliğinin ihmal edilmemesini istedi. Caner, “Burhaniye’nin doğalgaza geçmesi ile birlikte uzun yıllardır yakılan kazanlı kaloriferlerin petekler içerisinde gerek kireç gerekse diğer yabancı maddelerin temizlenmesi gerekiyor. Petek içindeki tortular, kombi içerisinde ki suyun dağılımında sorun oluşturmaktadır. Bu da doğalgaz faturalarında hatırı sayılır bir gider olarak vatandaşın karşısına çıkıyor. Doğalgazdan azami yüzde 40’a yakın tasarruf sağlayabilmek adına peteklerin mutlaka temizlenmesi gerekir. Efe Yapı Doğalgaz ve tesisat olarak haftanın her günü vatandaşlarımıza hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

