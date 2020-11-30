YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de Kaymakam Memiş koronavirüs denetimi yaptı

Burhaniye’de Kaymakam Memiş koronavirüs denetimi yaptı

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.11.2020 11:52 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında esnaf ve işyerlerine koronavirüs denetimi yapıldı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında esnaf ve işyerlerine koronavirüs denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarıyla başlatılan denetimlerde, belediye başkan yardımcısı ile esnaf ve sanatkarlar odası başkanı da kaymakama eşlik etti.
Denetimler sırasında, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, kurallara uyan esnaflara teşekkür etti. Denetimlerle ilgili açıklama yapan Kaymakam İlyas Memiş, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, temel prensipler olan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması hususunda uyarılarda bulunduk. Esnaflarımızdan ve tüm vatandaşlardan kurallara uymalarını istiyoruz. Denetimlerimiz devam edecek” dedi. Denetimlere, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram ve Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:02
Öğle
13:02
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Serra Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.