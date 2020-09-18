YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de Kaymakam Memiş koronavirüs denetimine katıldı

Burhaniye’de Kaymakam Memiş koronavirüs denetimine katıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Kaymakam İlyas Memiş’in öncülüğündeki denetimlere, kurum amirleri ve denetim ekipleri katıldı.
İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması hususunda uyarılarda bulundu. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Yardımına itfaiye koştu
Yardımına itfaiye koştu
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
13:08
İkindi
16:36
Akşam
19:20
Yatsı
20:38

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Manyas’a yeni tapu müdürü
Manyas’a yeni tapu müdürü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
Kaymakam Memiş, koronavirüs denetimi yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.