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Burhaniye’de Kaymakam Memiş’e akademisyen ziyareti

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

Burhaniye’de, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.

Burhaniye’de Kaymakam Memiş’e akademisyen ziyareti

Burhaniye’de, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti. Prof.Dr.M.Oğuzhan İlban, Kaymakam Memiş’e hayırlı olsun dileklerini iletti.
Konuğunu makamında kabul eden Kaymakam Memiş, ilçedeki yükseköğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Konuklarına ikramlarda bulunan Kaymakam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Memiş, nazik ziyaretinden ötürü Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’a teşekkür etti.

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