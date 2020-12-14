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Burhaniye’de meyve kurutma tesisinin temeli atıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.12.2020 13:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, meyve kurutma tesisinin temeli törenle atıldı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, meyve kurutma tesisinin temeli törenle atıldı. Temel atma tören kırsal Şahinler mahallesinde düzenlendi.
İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki kırsal Şahinler mahallesinde kurulması planlanan meyve kurutma tesisisin temeli törenle atıldı. 450 metre karelik alanda yapılması planlanan meyve kurutma tesisisin temel atma törenine Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, Jandarma Karakol Komutanı Serkan İrez, Ticaret Odası başkanı Mustafa Aysel, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, Mahalle Muhtarı Alibey Karaaslan, Tesis Sahibi İsmail Çancı ve mahalle halkı katıldı. Kocacami Müezzini İsmail Baydemir’in okuduğu duanın ardından kurban kesildi. Temele ilk harcı koyan Kaymakam İlyas Memiş, tesisin hayırlı uğurlu olmasını istedi. Konuklara teşekkür eden İşletmeci İsmail Çancı, tesisin önümüzdeki yılın Ağustos ayında hizmete girmesini planladıklarını söyledi. Çancı, “Meyve kurutma tesisimizi 450 metre karelik alan üzerinde kuruyoruz. Çilek, mandalina, portakal, zeytin ve dağ çileği gibi meyveleri burada kurutarak piyasaya vereceğiz. Yörede yetişen meyveleri kurutacağız. Kuruttuğumuz ürünleri ihraç etmek istiyoruz. Törenimize katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

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