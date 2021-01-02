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Burhaniye’de organik bal üretimi yapılacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.01.2021 12:46 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 10 yıl önce başlatılan organik tarım ile adını duyuran Kırtık Mahallesinde, organik bal üretimi için de proje başlatıldı.

Burhaniye’de organik bal üretimi yapılacak

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 10 yıl önce başlatılan organik tarım ile adını duyuran Kırtık Mahallesinde, organik bal üretimi için de proje başlatıldı. Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce hazırlanan ‘Dağlardaki Güzellik’ projesi gereğince vatandaşlara 2 bin 350 adet lavanta fidesi dağıtılırken, ıhlamur, kestane ve akasya fidanı da dağıtılacağı açıklandı.
İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırtık mahallesinde, 10 yıl önce başlatılan organik üretimden olumlu sonuç alınırken, şimdi de organik bal üretimi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi Kezban Köse ve Veteriner Hekimi Uğur Tarhal’ın öncülüğünde ”Dağlardaki Güzellik” adı altında bir proje hazırlandı. Kırtık’da boş arazileri dikilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çifti Eğitim Merkezinden (BAÇEM) temin edilen 2 bin 350 adet lavanta fidesi mahallede dağıtıldı. Kırtık’daki arıcıların belge sahibi olduklarını anlatan Veteriner Hekimi Uğur Tarhal, “Kırtık mahallemizde yaklaşık 10 yıldan beri başarılı bir şekilde organik üretim yapılmaktadır. Şimdi de organik bal üretimi için çalışma başlattık. Bunun için ilk etapta vatandaşlara 2 bin 350 adet lavanta fidesi dağıttık. Bunda böyle ayın yerde akasya, ıhlamur ve kestane fidanları da dikilecek. Organik sebze ve meyve üretiminde başarılı olan vatandaşlarımızın organik bal üretimi yapmalarını istiyoruz. Bunun için de “Dağlardaki Güzellik” adlı bir proje hazırladık. Mahalledeki vatandaşlarımıza arıcılık kursları verildi. Organik bal üretiminde de başarılı olacaklarına inanıyoruz” dedi.

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