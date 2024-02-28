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Burhaniye’de Orman İşletme Şefliği yıkılıyor

İHA İHA
28.02.2024 14:00
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Burhaniye ilçesinde, yıllardan beri Orman İşletme Şefliği olarak kullanılan bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacak.

Burhaniye’de Orman İşletme Şefliği yıkılıyor

Binanın, önümüzdeki günlerde boşaltılacağını kaydeden Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, şefliğin yeni bina olana kadar konteyner de hizmet vereceğini söyledi.

Burhaniye’de 1956 yılında hizmete giren Orman İşletme Şefliği binası depreme dayanıksız çıktı. Binanın yıkımı için hazırlık yapılırken, bahçeye konteynerler kondu. Hizmet binası ve lojmanların yıkılacağını kaydeden Şef Turgay Aymaz, “Yapılan incelemedi depreme dayanıksız çıkan hizmet binası ile lojmanların yıkımına karar verildi. Bahçeye konteynerler yerleştirdik. Bina yapılana kadar burada hizmet vereceğiz” dedi.

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