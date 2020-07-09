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Burhaniye’de polisler miniklerle bir araya geldi

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.07.2020 15:56 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, huzur ortamının sağlanması için canla başla çalışan polisler, ana okulları ile kreşlerdeki miniklerle bilgilendirme toplantıları yapmaya başladı.

Burhaniye’de polisler miniklerle bir araya geldi

Burhaniye ilçesinde, huzur ortamının sağlanması için canla başla çalışan polisler, ana okulları ile kreşlerdeki miniklerle bilgilendirme toplantıları yapmaya başladı. Polis-Halk ilişkilerinin güçlendirilmesi, çocuk ve gençlerin huzur ve güven ortamı içinde eğitim görmelerinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar takdir topladı.
Çocukların mağdur duruma düşmelerinin önüne geçilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde ve Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli Polis Memurları tarafından başlatılan çalışmalar devam ederken, ekipler dün de, kreşte 20 çocukla bir araya geldi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden Türkan Yamiç öncülüğündeki kadın polisler, 20 çocuğa yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. Yapılan Toplantıda; koronavirüsten korunma yolları, 112 Polis imdat telefonu, genel güvenlik kuralları, kendini korumaya yönelik yapılması gerekenler ile boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirler anlatıldı. Ayrıca, trafik kuralları, parklar ve oyun alanları dışındaki yerlerde oyun oynamamaları ve zaman geçirmemeleri istendi. Tanımadıkları kişilere karşı kendilerini koruma yöntemleri konularında da bilgilendirme yapıldı. Toplantının sonunda çocuklara, Çocuk Polis Kimlik Kartı ve Trafik Dedektifi Kartı dağıtıldı. Kreş Müdürü Lütfiye Karagözoğlu ve öğretmenler polis ekibine teşekkür ederken, polisler de bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini söyledi.

Burhaniye’de polisler miniklerle bir araya geldi

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