YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de Polisler miniklerle buluştu

Burhaniye’de Polisler miniklerle buluştu

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı kadın polis ekipleri, ilçede huzur ortamının sağlanması ve Polis-Halk ilişkilerinin güçlendirilmesi için çocuklarla bir araya geldi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı kadın polis ekipleri, ilçede huzur ortamının sağlanması ve Polis-Halk ilişkilerinin güçlendirilmesi için çocuklarla bir araya geldi. Çocuk ve gençlerin huzur ve güven ortamı içinde eğitim görmelerinin sağlanması ve mağdur duruma düşmelerinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları ilgi gördü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde ve Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memurları tarafından Mercan Adası Kreş ve Gündüz Bakımevinde bulunan 20 çocuğa yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan Toplantıda; koronavirüsten (COVİD-19) korunma yolları, 112 Polis imdat telefonu, genel güvenlik kuralları, kendini korumaya yönelik yapılması gerekenler ve boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirler anlatıldı. Trafik kuralları, parklar ve oyun alanları dışındaki yerlerde oyun oynamamaları ve zaman geçirmemeleri, tanımadıkları kişilere karşı kendilerini koruma yöntemleri hususlarında da bilgi verilen öğrenciler polis ablalarına teşekkür etti. Polis Türkan Yamiç öncülüğündeki ekip, hazırlanan Çocuk Polis Kimlik Kartı ve Trafik Dedektifi Kartı dağıttı. Kreş Müdürü ve öğretmenleri yapılan çalışmadan memnun olduklarını ve çocuklar üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu anlattı. Çalışmaların, ilçe genelinde bulunan kreşlerde ve eğitim döneminin başlaması ile birlikte anaokulu-ilk-orta ve liselerde eğitim gören çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:36
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Canbay Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Şelale Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Ayvalık Belediyesi’nde kapıda tahsilat dönemi

Ayvalık Belediyesi’nde kapıda tahsilat dönemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.