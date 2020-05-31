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Burhaniye’de son yağışlar zeytine ilaç oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.05.2020 13:44 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine geçtiğimiz günlerde yağan yağmurlar zeytine ilaç oldu.

Burhaniye’de son yağışlar zeytine ilaç oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine geçtiğimiz günlerde yağan yağmurlar zeytine ilaç oldu. Zeytinin tane bağlama aşamasında olduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, yağmurlar ile serin havanın zeytinde bol mahsul umudunu artırdığını söyledi.
Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Edremit körfezinde geçtiğimiz günlerde yağan yağmurlar zeytincileri sevindirdi. Mayıs yağmurlarının umudu artırdığını anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, “Zeytinde çiçeklenme sona ererken, zeytin bağlama dönemine girildi. Geçtiğimiz günlerde düşün yağmurlar zeytine ilaç oldu. Yağmurlar pamuklu bit zararlısını dökerken, ağaçlara büyük bir canlılık kazandırdı. Bu arada havanın serin gitmesi de çok yararlı oldu. İnşallah, bu sene bol ürün bekliyoruz. İnşallah, zeytinyağı fiyatı da iyi olursa zeytincinin yüzü güler” dedi.
Zeytinci Ali Terzioğlu da, yağmurların 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu körfez yöresindeki çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Burhaniye’de son yağışlar zeytine ilaç oldu

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