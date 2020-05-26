YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de sosyal mesafeli bayramlaşma

Burhaniye’de sosyal mesafeli bayramlaşma

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, komşularının bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.

Burhaniye’de sosyal mesafeli bayramlaşma

Burhaniye ilçesinde, komşularının bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı. Kurallara uymanın çok önemli olduğunu anlatan Hüseyin Bilecen, ilk kez uzaktan uzağa bayramlaşma yaşadıklarını söyledi.
İlçenin Ören mahallesinde bahçeli evlerde oturan Talay, Bilecen ve Bozkurt aileleri bahçeden bahçeye geçerek sokağa çıkma yasağını ihlal etmeden komşularının bahçesinde bir araya geldi. Sosyal mesafeye uyan vatandaşlar, birbirlerinin bayramlarını kutlarken, koronavirüs salgınının sona ermesi için de dua etti. Uzun zamandan beri sokağa çıkamadıklarını anlatan Hüseyin Bilecen, “Benim yaşım 65. Bu güne kadar hiç böyle bir bayram yaşamadık. İnşallah bu sıkıntılı günlerde bitecek. Bizde eski bayram geleneklerini sürdüreceğiz” dedi. Halil İbrahim Bozkurt’da, salgının bitmesi için dua ettiklerini anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı? Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı?
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:32
Yatsı
22:12

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Yaprak Alver Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Edremit Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

Edremit Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.