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  4. Burhaniye’de Sübeylidere mahallesinde kısmîi karantina uygulanmaya başlandı

Burhaniye’de Sübeylidere mahallesinde kısmîi karantina uygulanmaya başlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.12.2020 12:58 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Ağacık, Taylıeli ve Çoruk mahallelerinden sonra Sübeylidere mahallesinde de kısmî karantina uygulanmasına başlandı.

Burhaniye’de Sübeylidere mahallesinde kısmîi karantina uygulanmaya başlandı

Burhaniye ilçesinde, Ağacık, Taylıeli ve Çoruk mahallelerinden sonra Sübeylidere mahallesinde de kısmî karantina uygulanmasına başlandı. İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Sübeylidere mahallesinde 3 hanede 7 kişi de Covid-19 tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı.
Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kısmî karantina kararı aldı. Alınan kararda şunlara yer verildi, ”İlçemizde kırsal mahallelerimizden Sübeylidere Mahallesi’nde vakaların görülmesi, artışa meyilli olması nedeniyle, hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için; vak’a ile birlikte ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vak’a ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin izolasyon süreleri bitene dek hane karantinasına alınmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararın ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idarî işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara dair Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir”

Burhaniye’de Sübeylidere mahallesinde kısmîi karantina uygulanmaya başlandı

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