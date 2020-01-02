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  4. Burhaniye’de üniversiteliler çikolata yapımını öğrenecek

Burhaniye’de üniversiteliler çikolata yapımını öğrenecek

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.01.2020 21:06 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, okullarında çikolata eğitimi verileceğini açıkladı.BU amaçla Silivri’de bulunan çikolata fabrikasının açılışına katılan ve çikolata, şekerleme ürünlerinde iddialı olan fabrikada incelemelerde bulunan İlban, Gastronomi turizmine de hizmet verecek olan bu mekanın Silivri turizmine yeni bir soluk kazandıracağını söyledi.Prof.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, okullarında çikolata eğitimi verileceğini açıkladı.
BU amaçla Silivri’de bulunan çikolata fabrikasının açılışına katılan ve çikolata, şekerleme ürünlerinde iddialı olan fabrikada incelemelerde bulunan İlban, Gastronomi turizmine de hizmet verecek olan bu mekanın Silivri turizmine yeni bir soluk kazandıracağını söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren fabrikada hem çikolata üretimi, hem de çikolata eğitimleri veriliyor. Açılışına katıldığımız tesiste, yüksekokul öğrencilerinin çikolata eğitimleri için görüşmeler yaptık. Davete birçok ünlü ve bölgenin yöneticileri katılırken, onlarla tanıştık. Davet soğuk havaya rağmen oldukça kalabalık ve yoğun geçti. MFS Çikolata Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Fedai Balcı ve Çözüm Ortağı Eray Erten ve binden fazla çikolata kalıbını üretip dünya ya ihraç ediyor ve şu anda 100’ün üzerinde çeşitle çikolatayı hem üretirken Belçika’dan gelen şeflerle eğitimlerini verdiriyor. Silivri de gastronomi turizminin gelişebilmesi içinde çikolata, şekerleme ve türevleri için Coğrafi işaretleme almaya hazırlanan, aynı zamanda dünya mutfağından yemekleri de ayağınıza getiren fabrika yetkililerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Şubat ayında 3D çikolata üretimine başlayacak olan tesiste, şu an Türkiye’de büyük harflerle ilk üretimi yapan mekan olarak da burası farkını hissettiriyor. Bizlerde akademik olarak iş gücünün karşılanması anlamında önemli görüşmeler yapma fırsatı bulduk. İlgililerin yakın ilgisine çok teşekkür ederiz.” dedi.

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