YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de yağ fiyatlarının zamlanması gübre satışlarını artırdı

Burhaniye’de yağ fiyatlarının zamlanması gübre satışlarını artırdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.01.2021 12:46 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytinyağı fiyatlarının artması, gübre satışlarını katladı.

Burhaniye’de yağ fiyatlarının zamlanması gübre satışlarını artırdı

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytinyağı fiyatlarının artması, gübre satışlarını katladı. Çiftçinin para kazandığını anlatan Gübre Bayii Şinasi Çelik, bu yıl zeytin ağaçlarına iyi bakım yapılacağını söyledi.
Burhaniye’de geçtiğimiz yıllara göre zeytinyağı fiyatları yüzde 50’nin üzerinde artarken, zeytin ağaçlarına olan ilgi de arttı. Yörede hasat devam ederken, hasat biten yerlerde budama, sürüm ve gübreleme çalışmaları başlatıldı. Yağışların başlaması ile birlikte gübre satışlarının arttığını anlatan Şinasi Çelik, “Zeytinyağı fiyatlarının yükselmesi üreticinin yüzünü güldürdü. Onun için de zeytin ağalarına bu yıl daha iyi bakılacak. Zeytin hasadı devam ederken, şimdiden gübre satışları arttı. Önümüzdeki günlerde budama, sürüm ve gübreleme başlayacak. Vatandaşlar para kazanınca ağaçlara daha iyi bakıyor” dedi.

Burhaniye’de yağ fiyatlarının zamlanması gübre satışlarını artırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Ocak Cumartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:17
İkindi
15:42
Akşam
18:02
Yatsı
19:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

Seymen Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Cadde Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.