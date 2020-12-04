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BURKÜP engelleri kaldırdı

BURSA HABERLERİ  | 04.12.2020 12:28 | Son Güncelleme

Bursasporlu Kongre Üyeleri Platformu (BURKÜP), Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir projeye imza attı.

Bursasporlu Kongre Üyeleri Platformu (BURKÜP), Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir projeye imza attı. Bursaspor’un etkin genel kurul üyelerinden oluşan BURKÜP, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Mina Otizmle Yaşam Derneği ile birlikte anlamlı bir etkinlik düzenledi.
‘Atkılara Sararız Sizi projesi’ kapsamında Mihraplı Hüdavendigar Parkı’nda pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen etkinliğe BURKÜP yönetim kurulu üyeleri, sinema sanatçısı Çetin Altındal ile Mina Otizm Derneği’nden Canan Cihan’ın da aralarında bulunduğu sınırlı sayıda kişi yer aldı.
BURKÜP’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Bu etkinlikte bizimle işbirliği içinde bulunan ve çok anlamlı bir misyonu bulunan Mina Otizimle Yaşam Derneği’ne ve yöneticilerine BURKÜP olarak teşekkürlerimizi sunuyor, yeni etkinliklerde yeniden bir araya gelmeyi ümit ediyoruz. Organizasyonda desteklerini esirgemeyen Bursaspor Kulübü yönetim kurulu üyelerine ve BursaStore çalışanlarına da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

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