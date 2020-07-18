YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa-Ankara yolunda kaza: 2 yaralı

Bursa-Ankara yolunda kaza: 2 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 18.07.2020 21:33 | Son Güncelleme

Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Bursa Ankara yolu üzerinde meydana geldi.

Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Bursa Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir halinde olan D.Y idaresindeki 35 ADH 425 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarındaki bir işyerinin bahçesindeki duvara çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan F.Ö yaralandı. her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor taraftarı Mensah’a tepkili

Kayserispor taraftarı Mensah’a tepkili

Ankara zabıtası toplu taşıma araçlarında “sticker” uygulaması başlattı

Ankara zabıtası toplu taşıma araçlarında “sticker” uygulaması başlattı

Kocaeli'de fabrikadaki trafo patladı

Kocaeli'de fabrikadaki trafo patladı

Bursa Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:38
Yatsı
22:19

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Ender Eczanesi
Nilufer
Ender Eczanesi
Nilufer
Ender Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.