Bursa Büyükşehir Belediyesine Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonunca 2002 yılından bu yana verilen Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülü'ne layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftasına en aktif katılımı sağlayarak Avrupa Hareketlilik Haftası 2020 Ulusal Ödüllerini kazanan belediyeler belli oldu.

Avrupa Birliği Komisyonunun girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde, kentlerde hareketliliği artırmak, güvenli yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturarak erişilebilir şehirler oluşturmak ve belediyelerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasına bu yıl dünyada en yüksek katılımı gösteren ülke, 551 belediye ile Türkiye oldu.

Etkinliğin ulusal koordinasyon görevini yürüten Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerin bu çalışmalarını desteklemek ve diğer belediyeleri de teşvik etmek amacıyla en hareketli belediyeleri ödüllendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Sektörel Politikalar Daire Başkanı Burcu Altınordu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Duman, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ulaştırma ve Altyapı Yatırımları Sektör Yöneticisi Akif Türkel ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici'nin katılımlarıyla oluşan jüri, belediyelerin hafta kapsamındaki çalışmalarını değerlendirdi.