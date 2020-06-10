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Bursa Büyükşehir Belediyespor Anıl Tokat’ı kadrosuna kattı

BURSA HABERLERİ  | 10.06.2020 12:38 | Son Güncelleme

Yeni sezon kadro çalışmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı smaçör Anıl Tokat’la sözleşme imzaladı.Liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Anıl Tokat’ı kadrosuna kattı

Yeni sezon kadro çalışmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı smaçör Anıl Tokat’la sözleşme imzaladı.
Liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar tecrübeli libero Ramazan Serkan Kılıç’ın ardından smaçör Anıl Tokat’ı kadrosuna kattı. Kariyerine Eskişehir DSİ takımında başlayan Anıl Tokat, sırasıyla Arkas, Tokat Belediye Plevne, Polis Akademisi, Sivas 4 Eylül Belediye, Afyon Yüntaş ve İnegöl Belediyespor formalarını giyerken, son olarak Milas Belediyespor takımında yer aldı.

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