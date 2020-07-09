Bursa Büyükşehir’den eğitime özel destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen engelli hizmetleri çerçevesinde, özel gereksinimli çocuklar ve gençler özel olarak hazırlanan eğitim setleriyle buluşturuluyor.

Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen engelli hizmetleri, korona virüsle mücadele sürecinde rağmen hız kesmeden devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle eğitimlerine evde devam eden özel çocuklar ve gençlerin kişisel donanımlarını arttıracakları birbirinden eğlenceli aktivite setleri ilgili kurumlara ve engelli çocuk ve gençlere verilmeye başlandı. İlk setler Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören 100 çocuğa verildi.

Ev ziyaretleri yapılarak gerçekleştirilen dağıtımlar sayesinde de yaklaşık bin adet eğitim seti 25 yaş altı zihinsel ve otizmli özel gereksinimi olan bireyler ve aileleri ile buluşturulacak. Yine yapılan ziyaretler çerçevesinde özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin birlik ve dayanışma duygusunun güçlendirilmesi, sosyal açıdan iletişim becerilerinin artırılması, bireylerin bilişsel ve bedensel olarak kişisel gelişiminin desteklenmesi, psiko-sosyal destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan setlerle içerisinde Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerini tanımaları, görsel hafızalarının geliştirilmesi, ince motor becerilerinin desteklenmesi, başarma güdüsü ile özgüven kazanımı amaçlanıyor.

