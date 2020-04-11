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Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

BURSA HABERLERİ  | 11.04.2020 13:01 | Son Güncelleme

Fırıncılar ve damacana su satıcıları talep eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bursa'da, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Vatandaşlar, kent genelindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma yasağına büyük oranda riayet ediyor.

Şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Yasağın ardından, yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Heykel, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarında sükünet hakim oldu.

- Eskişehir

Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Halkın yoğun olarak kullandığı İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi sessizliğe büründü.

Kent genelinde fırıncılar ve damacana su satıcıları sokaklarda gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Fırıncı Hasan Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyması gerektiğini belirterek, kentteki bütün fırıncıların, vatandaşların ekmeksiz kalmaması için gece gündüz çalışacağını bildirdi.

Fırıncı Ersin Ersal da insanların ekmek ihtiyacını gidermek için sokaklarda araçlarıyla gezdiklerini belirterek, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymasını istedi.

Aracıyla su satışı yapan Burak Güven ise su dağıtıcılarının kentte vatandaşların ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de de kent merkezinin normalde yoğun olan bölgelerinden Ali Hikmet Paşa, Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile Zağnos Paşa Camisi mevkisinde yasağın ardından sessizlik hakim oldu.

Bariyerlerle trafiğe kapalı olan kent merkezinde ekipler, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Kentte devriye gezen polis ekipleri, dışarıda gördükleri vatandaşları durdurarak izinlerinin olup olmadığını soruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma yasağı

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