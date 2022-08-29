Bursa Gastronomi Festivali 23-25 Eylül'de gerçekleştirilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olarak nitelendirilen Bursa'yı gastronomi turizminde de öne çıkarmak amacıyla "İpeksi Lezzetler" sloganıyla ilk kez "Bursa Gastronomi Festivali" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentteki bir otelde gerçekleştirilen Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Bursa'nın bütün özelliklerinin yanında mutfak kültürü açısından da Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde yıldızı parlayan Bursa mutfağının etkisini halen sürdürdüğünü belirten Aktaş, "Orta Asya ve Anadolu topraklarının harmanlanmış kültürü, etkileşimi bu mutfakta açık bir şekilde kendini hissettiriyor. Malzeme ve tarif açısından oldukça zengin bir geleneğe sahip olan Bursa mutfağı, zeytinyağlısından etli yemeklerine, balığından tatlısına kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip. İlhamını da yüzlerce yıl öncesinin geleneklerinden almaktadır." dedi.

Bursa ile anılan lezzetler hakkında bilgiler veren Aktaş, kentin gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak ve turizmin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 23-25 Eylül'de zengin bir içerikle Bursa Gastronomi Festivali'ni hayata geçireceklerini söyledi. Aktaş, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının beklendiği festival sırasında eğitimler, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, alım heyetleri, B2B'ler, konserler ve gösteriler tertiplenecek. Ayrıca festivalle birlikte eş zamanlı olarak Ulusal İhtisas Fuarı niteliğindeki 4. Gıda (TURFOOD) Fuarı ve 3. Turizm Fuarı gerçekleştirilecek. Bütün bu bileşenlerin ortaya çıkaracağı sinerjiyle Bursa gastronomisiyle de dünyaya adını duyurmaya başlayan bir kent haline gelecektir. Ulaşımı kolay ve ihtiyaçlarımızı tam anlamıyla karşılayan bir lokasyon olduğundan dolayı organizasyonumuzu Merinos Park'ta düzenliyoruz. Festival süresince ana sahnemizde gastro showlar, lezzet hikayelerinin anlatıldığı söyleşiler, ödül törenleri ve konserler organize edilecek. Yarışma çadırımızda, halkımıza ve sektörün profesyonellerine yönelik birçok yarışma tertipleyeceğiz. Festival süresince tanımladığımız oyun alanları, parkurlar, çeşitli aktivite ve yarışmalarla çocuklarımızın da keyifli zaman geçirmesini sağlayacağız. Sanatçı Buray, şefler Danilo Zanna, Hazer Amani, Arda Türkmen ve Ömür Akkor, akademisyen şef Esat Özata, Sahrap Soysal, Şükran Kaymak ve daha birçok ünlü isim festivalde konuğumuz olacak."

Vali Yakup Canbolat da Türk mutfağının, dünyanın en zengin mutfaklarından biri olduğunu belirterek, "Bursa 8500 yıllık geçmişi, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapması, Osmanlı'nın ilk başkenti olması ve İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olması nedeniyle zengin bir gastro kültüre sahiptir. Uluslararası üne sahip lezzetlerimiz var. Bu festivalle birlikte kentimizin mutfak kabiliyeti daha da gün yüzüne çıkarılmış ve tanıtılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetlilere şef Necmettin Baştürk tarafından bu etkinliğe özel hazırlanan Bursa mutfağına has yemekler ikram edildi.

Etkinliğe, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Zafer Işık, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

