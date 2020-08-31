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Bursa için 2 gün üst üste sıcaklık uyarısı

BURSA HABERLERİ  | 31.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Bursa için 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü hava tahmin raporunu bildirdi.

Bursa için 2 gün üst üste sıcaklık uyarısı

Meteoroloji, Bursa için 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü hava tahmin raporunu bildirdi. Hafta sonu Afrika sıcaklıklarının yaşandığı Bursa’da bugün termometrelerin en yüksek 34 dereceyi göstermesi beklenirken, iki gün için yine sıcaklık ikazı yapıldı.
Meteorolojik tahminlere göre, Bursa’da hava sıcaklığı bugün en yüksek 34 derece olacak. Sıcaklıklar 1-2 derecelik artışlarla yükselişte olacak. Sıcaklıklar çarşamba günü 35 derece, perşembe günü ise 36 dereceye kadar yükselecek. Yetkililer, yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamalarını istedi.

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