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Bursa merkezli 3 ilde "change araç" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

05.07.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa merkezli 3 ilde "change araç" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 3 ilde, kullanılamaz hale gelen veya hurdaya ayrılan araçların şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri benzerleriyle değiştirerek sattıkları iddia edilen 15 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, oto hırsızlığı, çalıntı araçların parçalanması, satılması ve şasi numaralarının değiştirilmesi suretiyle piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edilmesine ilişkin "Komşu-1" adı verilen çalışma başlattı.

Yasa dışı yollarla yurda sokulan çalıntı, ağır hasarlı araçları "change" yöntemiyle sorunsuz ve satılabilir hale getirdikten sonra ilan verip ya da tanıdıklar vasıtasıyla piyasaya sürdükleri iddia edilen şüphelilerin, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 50 aracın şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonda, birçoğunun suç kaydı bulunan zanlılardan S.K, Giresun'da, H.İ.T, Edirne'de, S.M.S, R.S.S, G.S, K.K, C.A, Ü.Y, M.Ş, T.T, B.B, S.Y, N.O, M.Y. ve E.T. ise Bursa'da yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise "change" işleminde kullanılan numaratör, çok sayıda doküman, 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1200 fişek, 82 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Bunların yanı sıra suçtan kazanıldığı tahmin edilen 150 bin lira değerinde ziynet eşyası, 14 bin lira, 7 bin 200 avro, 15 bin dolar, 2 dizüstü bilgisayar ve 28 cep telefonuna el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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