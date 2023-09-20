YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık operasyonunda 18 kişi yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık operasyonunda 18 kişi yakalandı

20.09.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "kart-film" yöntemiyle evlerden toplam 5 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı

Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, il genelinde çok sayıda meydana gelen "kart-film" yöntemiyle gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, aile fertleri tarafından hırsızlık olayının meydana geldiği mahalle yakınlarına araçla bırakılan şüphelilerin gittikleri sitelerde öncelikle kapı zillerini çalarak kapıyı açan kişilere kiralık ev sorduklarını veya dilenci numarası yaptıklarını tespit etti.

Kapıyı açan olmadığında ise kilitli olmayan kapıları sert plastik kartlar kullanıp açarak ikametlere giren şüphelilerin, hırsızlık olayının ardından evi toplayarak soğukkanlı bir şekilde siteden çıktıkları belirlendi.

Evden çıktıktan sonra yaklaşık 2-3 kilometre yürüyen şüphelilerin, yoldan geçen otobüs, minibüs veya ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştıkları, daha sonra aile fertlerine bekledikleri yeri söyleyerek kendilerini aldırdıkları tespit edildi.

Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine sitelerin ve sitelerin çevresinde iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 250 saatlik kamera kaydının ardından şüphelileri tespit etti.

Ekipler, Bursa merkezli Yalova, Kırıkkale ve Eskişehir'de belirlenen 20 adrese yapılan eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 kişi yakalanırken evlerde yapılan aramalarda hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen Türk lirası ve avrolara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u adli makamlarca tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde yüzlerini peçe ile kapatan ve tanınmamak için güneş gözlüğü takan şüphelilerin, sitelere yürüyerek geldikleri, dairelerin zillerini çaldıkları görülüyor. Bir eve giren şüphelilerin ise eldiven takarak evde arama yaptıkları kameralara yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güvenlik görevlilerine KAAN eğitimiGüvenlik görevlilerine KAAN eğitimi
Kağıthane’de gecekondu alevlere teslim olduKağıthane’de gecekondu alevlere teslim oldu
6 yaşındaki çocuğun parmakları koptu6 yaşındaki çocuğun parmakları koptu
Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık operasyon

Bursa Namaz Vakitleri 20 Eylül Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
13:02
İkindi
16:30
Akşam
19:13
Yatsı
20:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Çarşamba

Millet eczanesi
Yildirim
Çelebi eczanesi
Yildirim
Seda eczanesi
Gemlik
Alanyurt eczanesi
Inegol
Yeni poyraz eczanesi
Iznik
Halitpaşa eczanesi
Mudanya
Durumbey eczanesi
Mustafakemalpasa
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.