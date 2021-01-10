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Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’tan Kardelen’e tam not

10.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’tan Kardelen’e tam not

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme’yi ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme’yi ziyaret etti. Kılıç, kalite, hijyen ve sanitasyon koşullarını eksiksiz yerine getirerek Bursa’ya özgü yöresel lezzeti hem yurtiçi hem yurt dışında sofralara ulaştıran firmanın ülke ekonomisine değer kattığını görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Milletvekili Ahmet Kılıç, Kardelen’in yanı sıra Yaylacık ve Cardelion markalarıyla üretim yapan İlka Şekerleme’nin Yaylacık Mahallesi’ndeki üretim tesislerini ziyaret etti. İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün tarafından ağırlanan Milletvekili Kılıç, kestanenin kestane şekerine dönüş öyküsünü yerinde görme imkânı buldu. Tesisleri gezerek çalışanlarla sohbet eden Milletvekili Kılıç, teknolojik imkanlarla, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapan tesislere hayran kaldı.
Ziyaretle ilgili görüşlerini dile getiren Milletvekili Ahmet Kılıç, kestane şekeri dendiğinde ilk akla gelen kentin Bursa olduğunu ve birçok marka gibi Kardelen’in de yöresel lezzeti tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıttığını söyledi. Pandemi koşullarına uygun bir şekilde üretim yapıldığını, kalite, hijyen ve sanitasyonun ön planda tutulduğunu yerinde görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Milletvekili Kılıç, “Kestane şekerinin belgesel şeklindeki üretim öyküsünü de dinleme fırsatı bulmuş olduk. Üretim yapan, kentimize ve ülkemize değer katan herkes saygıyı ve takdiri hak ediyor” dedi.
’’ Üretim kültürüne katkı yapıyoruz’’
İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, Milletvekili Ahmet Kılıç’a firmanın üretim ve pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kestane şekerini üç marka adı altında yurtiçi ve yurtdışında satışa sunduklarını kaydeden Akgün, 30’a yakın ürünü sayılarını her geçen gün artırdıkları satış mağazaları, satış noktaları ve bayileri aracılığı ile tüm Dünyadaki tüketicilerin beğenisine sunduklarını anlattı. Bu güne kadar siyasetçisinden bürokratına, öğrencisinden öğretmenine kadar her kesimden çok sayıda ziyaretçilere kapılarını açarak kestane şekerinin öyküsünü anlattıklarını kaydeden Genel Müdür Mümin Akgün, “Üretim yapıp ülke ekonomisine katkı sağlarken, bir yandan da tarihsel boyutuyla ele aldığımız kestane şekeri üretim öyküsünü paylaşarak, üretim kültürüne zenginlik katıyoruz” diye konuştu.

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