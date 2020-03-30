YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Bursa Oltu Çayüstü Köyü Derneği’nden hemşerilerine destek

Bursa Oltu Çayüstü Köyü Derneği’nden hemşerilerine destek

ERZURUM HABERLERİ  | 30.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

Erzurum Oltu Çayüstü Köyü Bursa Derneği’nce ihtiyaç sahibi hemşerilerine gıda ve temizlik yardımı yaparak zor günleri en az olumsuzluklarla atlatmaları hedefleniyor.Erzurum Oltu Çayüstü Köyü Bursa Dernek Başkanı Hasan Çalışkan, yaptığı açıklamada, ‘’Dünya üzerindeki etkilerini her geçen gün arttırmaya devam eden ve ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüsü salgınını el ele vererek kurallara uyarak en az vaka ile atlatmaya çalışıyoruz.

Erzurum Oltu Çayüstü Köyü Bursa Derneği’nce ihtiyaç sahibi hemşerilerine gıda ve temizlik yardımı yaparak zor günleri en az olumsuzluklarla atlatmaları hedefleniyor.
Erzurum Oltu Çayüstü Köyü Bursa Dernek Başkanı Hasan Çalışkan, yaptığı açıklamada, ‘’Dünya üzerindeki etkilerini her geçen gün arttırmaya devam eden ve ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüsü salgınını el ele vererek kurallara uyarak en az vaka ile atlatmaya çalışıyoruz. Devletimiz her türlü desteği veriyor bizlerde çam sakızı çoban armağanı dernek olarak bizimde çorbada tuzumuz olsun diye ihtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda ve temizlik maddeleri yardımında bulunduk. Emeği geçen yönetim kurulu üyelerime ve duyarlı hemşerilerime teşekkür ederim’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

TBMM İdare Amiri Hasan Turan’dan Giresun’a korona virüs bağışı

TBMM İdare Amiri Hasan Turan’dan Giresun’a korona virüs bağışı

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Havalimanında mahsur kalarak yurda yerleştirilen yabancılardan Türkiye'ye teşekkür mektubu

Havalimanında mahsur kalarak yurda yerleştirilen yabancılardan Türkiye'ye teşekkür mektubu

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

Erzurum Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:55
Öğle
12:24
İkindi
15:57
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Erzurum Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Fulya Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.