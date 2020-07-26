YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın: "Bu yıl kurban sıkıntısı yaşanmayacak"

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın: "Bu yıl kurban sıkıntısı yaşanmayacak"

BURSA HABERLERİ  | 26.07.2020 10:08 | Son Güncelleme

Yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret eden Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, bu yıl hayvan varlığının fazla olması sebebiyle vatandaşların kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağını söyledi.Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Meclis Başkanı Mehmet Aydın, kurban bayramına satışların yapıldığı padokları gezerken, besicilerin taleplerini ve sıkıntılarını da dinledi.

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın: "Bu yıl kurban sıkıntısı yaşanmayacak"

Yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret eden Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, bu yıl hayvan varlığının fazla olması sebebiyle vatandaşların kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağını söyledi.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Meclis Başkanı Mehmet Aydın, kurban bayramına satışların yapıldığı padokları gezerken, besicilerin taleplerini ve sıkıntılarını da dinledi. Vatandaşların ve besicilerin sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Meclis Başkanı Mehmet Aydın, “Korona virüs salgını etkilerini azaltmasına rağmen halkımızın sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Bu nedenle tesislerde ve kurban satış padoklarında her türlü tedbir eksiksiz bir şekilde alınmış, hijyen koşulları en üst seviyede sağlanmış durumdadır. Hayvan varlığında da bu yıl herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'nın moral tatiliEbru Şallı'nın moral tatili
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Maçın ardından

Maçın ardından

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Bursa Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:49
Öğle
13:15
İkindi
17:10
Akşam
20:31
Yatsı
22:09

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Altın Eczanesi
Nilufer
Altın Eczanesi
Nilufer
Altın Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.