Bursa trafiğine yarış düzenlemesi

Bursa’da yarın yapılacak olan bisiklet yarışından dolayı bazı yollar yarış boyunca trafiğe kapatılacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 20 Eylül Pazar günü 16.00-19.00 saatleri arasında bisiklet yarışı düzenlenecek. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bazı yollar yarış boyunca kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; 20 Eylül Pazar günü saat: 15.30’dan itibaren Barış Manço Kültür Merkezi önü (başlangıç), 2.Meyveli Sokak/Mimar Sinan Caddesi Kavşağı - Selçukbey Caddesi Bursa Caddesi Kesişim Kavşağından 2. Cadde istikametine kavşaktan itibaren caddeye bağlanan sokaklar - 1.Cadde ile 2.Cadde kesişim Kavşağı, 2. Cadde üzeri ve bağlı sokaklar - Cebel Caddesi Kavşağı - 3.Kardelen Sokak - Karagöz Caddesi - 330.Sokak - 333. Sokak - B17. Sokak - 34. Cadde - B14. Sokak - Barınak Sokak - Cumalıkızık Köprüsü - Cumalı Kızık Köyü (Bitiş) istikametleri, etkinlik öncesinde ve etkinlik bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Alternatif güzergahlar

Vatandaşlarımızın belirtilen etkinlik sebebiyle 20 Eylül Pazar günü araç trafiğine kapatılacak güzergahları bilerek hareket etmesi Kanuni Caddesi, Eflak Caddesi, Prof. Tezok Caddesi, Eğitim Caddesi, Ankara Yolu Caddesi, Emir Caddesi, Esenevler Caddesi, Türkmenbaşı Caddesi istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

