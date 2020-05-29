Bursa ve çevre illerde salgın sonrası eda edilen cuma namazına yoğun ilgi

Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından cuma namazı kılındı. Kentlerde yetkililerce belirlenen camilerin avluları, parklar, spor sahaları, pazar yerleri gibi yerlerde vatandaşlar cuma namazı için saf tuttu. Bursa'da tarihi camilerin avluları, büyük park alanları ve spor sahalarında oluşturulan cemaate namaz öncesi tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı. Namaza gelen vatandaşlara dezenfektan verildi. Kronik rahatsızlığı ya da yaştan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olanlara sağlıklarının riske atılmaması için cemaatle cuma namazı kılmasına izin verilmedi. Namaz, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek eda edildi. Kentin en önemli tarihini noktalarından Ulu Cami'deki cuma namazını, İl Müftüsü İzani Turan kıldırdı. Orhan Parkı ve Mihraplı Cami'nin yanında bulunan Hüdavendigar Parkı'ndaki namazda da çok sayıda kişi saf tuttu. Gemlik ilçesinde, açık alanların yanı sıra sahil bölgesinde yer alan Kulüpler Birliği Otoparkı, Hacı Osman - Hayriye Okumuş Camii bahçe alanı ve üniversite girişinde bulunan Engelsiz Kafe'de de cuma namazı kılındı.

Deniz kenarında kılınan cuma namazında, sosyal mesafeye de dikkat edildi. Orhangazi ilçesinde de cuma namazı öncesi dualar edildi, kurban kesildi. - Eskişehir Eskişehir'de, kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı Behiç Erken Spor Kompleksi'ndeki sahada kılındı. Spor kompleksinin girişinde görevliler tarafından vatandaşlara uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Vatandaşlar, sahada sosyal mesafeye göre ayarlanan yerlerini aldı. Kendi seccadeleriyle namazlarına kılan vatandaşlar, 3 farklı çıkış bölgesinden sosyal mesafe kuralına uyarak sahadan ayrıldı. - Balıkesir Balıkesir'de, cuma namazı Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camisi'nde kılındı. Cami bahçesi girişinde işaretlenen yerlere seccadelerini seren vatandaşlar sosyal mesafeye göre ayarlanan yerlerini aldı. Namaz öncesi Balıkesir İl Müftülüğünce dualar eşliğinde kurban kesildi. İl Müftüsü Ramazan Topcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların camileri çok özlediğini ifade etti. Tüm camilerde tedbirlerin alınarak namazın kılındığını belirten Topcan, "Caminin avlusundaki bu coşkulu kalabalık bizi de heyecanlandırdı. Misafir olarak mabedimize gelen tüm vatandaşların hepsi hoş geldi. İnşallah bütün ibadetlerimiz ve dualarımız yüce Rabbimizin katında kabul olmasını diliyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından kıldırılan cuma namazı ve edilen duanın ardından vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak, camiden ayrıldı. Öte yandan Gönen, Edremit ve Ayvalık ilçesinde kılınan cuma namazları drone ile görüntülendi. Gönen'de, 24 bin metrekare büyüklüğündeki kapalı pazar yerinde kılınan namaza yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Edremit'te ise cami bahçelerinde ve okul bahçelerinde vatandaşlar cuma namazlarını kılarak sosyal mesafeye uyup ayrıldı. Alemizade Camisi bahçesi ve Halk Eğitim Müdürlük binasının bahçesinde kılınan namaza vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayvalık'ta da Şehitler Camisi, Hayrettinpaşa Camisi'nde kılınan namaza vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak riayet etti. - Kütahya Kütahya'da ise cuma namazı, belirlenen noktalarda eda edildi. Vatandaşlar, Ulu Cami içinde ve avlusunda maske takarak ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek namazlarını kıldı. Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Emet ve Simav ilçelerinde ise stadyumlarda kılındı. - Yalova Yalova'da Kent merkezi ve ilçelerde hazırlanan spor sahaları, park ve pazar yerlerine akın eden vatandaşlar, belirlenen alanlarda cuma namazı kıldı.