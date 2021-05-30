Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Bursa ve çevre iller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Bursa'da Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları başta olmak üzere kent genelinin kısıtlama dolayısıyla sakin olduğu gözlendi. Polis ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde izin belgesi denetimlerini sürdürdü.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İkieylül, Porsuk Bulvarı ve Sakarya caddelerinin boş olduğu görüldü. Görevli ekipler, belirlenen uygulama noktalarında kontroller gerçekleştirdi.

Kütahya'nın yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda da sessizliğin hakim olduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu.

Bilecik'te kentin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri kısıtlamanın ikinci gününde sessizliğe büründü. Dışarıda az sayıda vatandaşın olduğu gözlenirken, emniyet ekipleri görev aldıkları noktalarda denetimlerine devam etti.