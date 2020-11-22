Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Bursa'da işlek cadde ve meydanlar, şehirlerarası otobüs terminali ve tarihi mekanlar kısıtlamanın başlamasıyla adeta sessizliğe büründü.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

- Eskişehir

Eskişehir'in en işlek yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla bomboş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu gözlenirken, polis ekipleri ise Kovid-19 denetimleri gerçekleştirdi.

- Bilecik ve Balıkesir

Bilecik'in en işlek alanları olan Tevfikbey Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu. Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.